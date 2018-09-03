Турпоток в Карачаево-Черкесию ежегодно растет на 200 тыс. человек

Черкесск, , 13:07 — REGNUM Курорты Карачаево-Черкесии ежегодно привлекают все большее число туристов. Рост приезжающих в Архыз и Домбай в течение года должен составить до 200 тыс. человек. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском Федеральном округе Александр Матовников.

На встрече с главой региона Рашидом Темрезовым, на которой были обсуждены основные направления социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, Матовников отметил, что в 2017 году курорты республики посетили 1,2 млн человек, а по итогам 2018 года прогнозируется увеличение турпотока до 1,4 млн туристов. Его слова цитирует пресс-служба главы Карачаево-Черкесии.

Как отметил Матовников, инвестпроекты с элементами государственно-частного партнёрства в ближайшие два год придадут импульс развитию Домбая, где требуется усовершенствование инфраструктуры горного кластера, системы катания и гостиничных комплексов. Уже выполненные работы на курорте «Архыз» также приведут к привлечению туристов.

По словам полпреда, он сам является поклонником горных лыж. С началом зимнего сезона катания он пообещал осваивать новые зоны катания на курортах Карачаево-Черкесии.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают возрастающий интерес к курортам Карачаево-Черкесии. В 2018 году республику, по их прогнозам, могут посетить в 2,8 раза больше туристов, чем численность населения республики.

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