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Бывший пермский министр займётся мусором в Екатеринбурге

Экономика

Ранее «Спецавтобазу» возглавлял бывший депутат свердловского Заксобрания

Бывший пермский министр займётся мусором в Екатеринбурге
© ИА REGNUM
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Екатеринбург, 3 сентября 2018, 13:04 — REGNUM  В Екатеринбурге сменилось руководство муниципальной «Спецавтобазы». Её возглавил бывший заместитель министра природных ресурсов Свердловской области Сергей Пономарёв.

3 сентября вице-мэр Евгений Архипов представил нового руководителя коллективу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. О Пономарёве также известно, что пять лет он проработал в Пермском крае. Был главой краевого агентства по государственным закупкам, после этого возглавил краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Замминистром в свердловском минприроды он работал с 2017 года.

Ранее «Спецавтобазу» возглавлял бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. Этот пост он занял в январе 2018 года.

Отметим, предприятие занимается вывозом и утилизацией мусора, отловом безнадзорных животных и т.д. Оно ведёт свою историю с 1892 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский экс-депутат занялся мусором и бродячими животными

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