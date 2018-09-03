«Предпринимателю должно быть выгодно сохранить возрастного работника»

Самара, , 12:58 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста положительное, а к документам, подготовленным для этого шага — отрицательно, потому что бизнесу надо дать возможность помочь людям предпенсионного возраста приобрести новую профессию, надо помочь бизнесу, если человек предпенсионного возраста остается на производстве. Пока эти моменты нигде не прописаны, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев.

«При повышении пенсионного возраста бизнес должен иметь какие-то льготы. Например, 15−20% уменьшения социальных выплат на людей, который работодатель оставляет на рабочих местах. Это нужно для того, чтобы работодатель смог направить эти деньги на переобучение или переквалификацию людей предпенсионного возраста. То есть нужно подготовить ряд нормативных документов, которые позволили бы бизнесу спокойно работать, не уменьшая производительности, не уменьшая трудоемкость производства, заботясь о безопасном исполнении обязанностей предпенсионного возраста, все эти моменты, которые предложили предприниматели, надо учесть», — пояснил эксперт.

Ужесточение наказания работодателя за отказ принятия на работу работника предпенсионного возраста вплоть до уголовного наказания — это глупость. Есть нормы труда, нормативы производительности, есть масса инструкций, которые должен соблюдать работник. Пожилой работник в силу его возраста просто не сможет работать по той или иной специальности и сам уволится.

«Предпринимателю должно быть выгодно сохранить работника предпенсионного возраста. У них есть опыт, знания и навыки, их надо отдавать другому поколению, при этом надо учитывать сложность и тяжесть работы. Повышать пенсионный возраст нужно, чтобы от этого оставались в выигрыше и предприниматели, и те работники, кому продлили пенсионный возраст, чтобы никто при этом не пострадал», — высказал свое мнение Фомичев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»