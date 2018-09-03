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Китай запускает проекты финансирования африканских стран

Экономика

И намерен оказывать всестороннюю поддержку их развитию

Пекин, 3 сентября 2018, 12:55 — REGNUM  В рамках проходящего в Пекине Форума китайско-африканского сотрудничества объявлено, что 10 млрд долларов достиг объем двустороннего фонда развития, сообщает 2 сентября Синьхуа.

В настоящее время принято решение за счет средств фонда осуществить инвестиции в размере 4,6 млрд долларов в более чем 90 проектов, которые реализуются почти в четырех десятках различных стран Африки. В центре внимания фонда находятся инфраструктура, сельское хозяйство, энергетика, социальная сфера.

Китайско-африканский фонд был учрежден в 2007 году по итогам саммита КНР-Африка в Пекине. На нынешнем этапе фонд намерен расширять инвестиции в африканские страны и содействовать сопряжению проекта «Пояса и пути» с курсом развития Африки.

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Китай и страны Африки
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