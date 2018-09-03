В Ростове-на-Дону появился мультимедийный класс для будущих авиастроителей

Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Необычный мультимедийный класс для будущих авиастроителей появился в ростовской общеобразовательной школе № 53. Он позволит проводить интерактивные занятия для учеников, решивших связать свою судьбу с вертолетостроением, сообщила 3 сентября пресс-служба холдинга «Вертолеты России» на официальной странице «Вконтакте».

Созданием класса с осени прошлого года занимались специалисты компании «Роствертол» (входит в «Вертолеты России») и группы «Кронштадт».

"Новый класс оснащен интерактивными столами и современной проекционной системой, содержит библиотеку общеобразовательных программ и программ военно-патриотического воспитания молодежи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Роствертол» проводит профориентационную работу в трех школах Ростова-на-Дону. Учащиеся, которые заинтересованы в дальнейшей работе на авиапредприятиях, могут продолжить обучение в одной из них.

В настоящее время профессионально-образовательный кластер предприятия объединяет подготовку специалистов в Центре подготовки персонала и Авиационном учебном центре ПАО «Роствертол», Донском промышленно-техническом колледже (ПУ № 8) имени Б. Н. Слюсаря, Авиационном колледже, на кафедре «Авиастроение» в составе ДГТУ, в Институте управления и инноваций ДГТУ, Донском государственном техническом университете, филиале МГТУ ГА.

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