Минэнерго РФ: нецелесообразно беспошлинно поставлять Минску нефтепродукты

Москва, , 12:38 — REGNUM По мнению Минэнерго России, экономическая целесообразность беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию отсутствует. Об этом глава ведомства Александр Новак заявил 3 сентября журналистам.

«Белоруссия обеспечивает себя полностью собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет», — подчеркнул он.

По словам Новака, российские нефтепродукты, поставленные без пошлин Минску, могут просто напросто реэкспортироваться.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти — вопреки договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

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