Понедельник, 3 Сентября 2018 года
13:57:14 МСК

Минэнерго РФ: нецелесообразно беспошлинно поставлять Минску нефтепродукты

Экономика

...поскольку они могут просто напросто реэкспортироваться

Москва, 3 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  По мнению Минэнерго России, экономическая целесообразность беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию отсутствует. Об этом глава ведомства Александр Новак заявил 3 сентября журналистам.

«Белоруссия обеспечивает себя полностью собственными нефтепродуктами за счет переработки российской нефти. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет», — подчеркнул он.

По словам Новака, российские нефтепродукты, поставленные без пошлин Минску, могут просто напросто реэкспортироваться.

Читайте также: Белоруссия считает Россию источником проблем в своей нефтепереработке

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти — вопреки договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Лукашенко: Москва задолжала Минску за реэкспорт нефти

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Союзное государство России и Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить