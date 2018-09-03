В Калужской области сокращены сроки получения документов для малого бизнеса

Калуга, , 12:22 — REGNUM Ключевыми направлениями деятельности созданного в Калужской области в начале 2018 года Агентства развития бизнеса региона является сопровождение проектов малого и среднего бизнеса, содействие развитию их экспортного потенциала, расширение доступа предпринимателей к финансовым и нефинансовым ресурсам. За время работы областного Агентства развития бизнеса за консультациями обратилось 539 предпринимателей. Об этом 3 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

По словам генерального директора областного Агентства развития бизнеса Стефана Перевалова, уже 26 проектов получили финансирование в объеме 5,5 млрд рублей.

«Организация сбыта продукции также входит в задачи Агентства — в 2018 году было заключено 11 экспортных контрактов», — сказал Перевалов.

Активно ведется работа по сокращению сроков рассмотрения заявок, связанных с получением исходно-разрешительной документации. Агентством развития бизнеса поставлена цель сократить сроки рассмотрения заявок в два раза.

«К нам поступило 20 заявок и все они получили положительное решение, — сказал Перевалов. — По нескольким проектам сроки на получение исходно-разрешительной документации сокращены в 2−3 раза относительно установленного регламента, в частности, по вопросам подключения водоснабжения, получения техусловий на электроснабжение и так далее. Мы готовы решать вопросы малого и среднего предпринимательства любой отраслевой специализации, проводить системную работу по информированию граждан, планирующих начать ведение бизнеса, о существующих мерах поддержки, активно вовлекать предпринимателей в использование возможностей портала «Бизнес-Навигатор».