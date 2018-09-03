Россия и Азербайджан успешно сотрудничают в военно-технической сфере

Баку, , 12:19 — REGNUM В ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Российскую Федерацию 1 сентября был обсужден вопрос дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.

По словам Алиева, Азербайджан продолжает модернизацию своих вооруженных сил, у России приобретено продукции военного назначения на сумму более пяти миллиардов долларов. Кроме этого, руководитель азербайджанского государства обратил внимание на тот факт, что в настоящее время Вооруженные силы страны в основном используют российское вооружение.

Согласно докладу Института проблем мира (SIPRI) в Стокгольме о мировом экспорте оружия за 2016−2017 годы, Азербайджаном за эти годы приобретено оружия на сумму 551 миллион долларов США. Институт пишет в докладе, что Российская Федерация поставила Азербайджану тридцать шесть тяжелых огнеметов «Солнцепек» TOS-1A, сорок БТР-82А и восемьсот противотанковых ракет «Хризантема».

По предыдущему докладу SIPRI о продажах оружия в мире, в 2012—2016 годах Азербайджаном было закуплено оружия в двадцать раз больше, чем Арменией. За эти годы на Баку приходилось четыре процента от всего экспорта российского оружия.

Азербайджан также производит закупки оружия у Израиля, Ирана, Турции, Белоруссии, собирается сотрудничать по этому вопросу и с Пакистаном.