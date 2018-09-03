В Ростове-на-Дону обновят остановки городского транспорта

Ростов-на-Дону, , 12:14 — REGNUM В Ростове-на-Дону до конца текущего года будут обновлены остановки пассажирского транспорта. Из документов, размещённых на сайте госзакупок, следует, что в центре города появятся 100 новых комплексов, сообщает ИА REGNUM.

Заказчиком выступает департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города-миллионника. От подрядчика требуется установка стандартных остановочных павильонов в переулке Крепостном, на улицах Большой Садовой и Московской, Красноармейской и Максима Горького, на проспектах Будённовском и Ворошиловском, а также на площади Театральной и Карла Маркса. Стоимость работ — 35 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что два года назад ростовские власти анонсировали установку в городе остановочных комплексов, оснащённых электронным табло, точками Wi-Fi, а также мини-кофейнями. Часть из них уже появилась на городских улицах, но повсеместно павильоны нового образца так и не были установлены.

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону остановки городского транспорта оснастят точками Wi-Fi