В сентябре нефть не выйдет из диапазона $70-80

Москва, , 12:04 — REGNUM Цены на нефть скорректировались на фоне роста объемов производства нефти со стороны стран ОПЕК. В период с июля по август объемы увеличились на 220 тыс. баррелей в день, в то время как надвигающиеся санкции США по Ирану также оставались в центре внимания. Крупные участники нефтяного рынка будут сосредоточены на потенциальных сбоях в поставках глобальных поставок нефти на предстоящей неделе, поскольку широкомасштабные санкции США в отношении Ирана, могут привести к более жесткому рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Иран является третьим по величине производителем в Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК, поставив в этом году около 2,5 млн баррелей в день нефти и конденсата на рынки, что эквивалентно примерно 2,5% мирового потребления. Между тем, экономисты обеспокоены тем, что растущие торговые барьеры между США и Китаем будут зависеть от глобального роста и, как следствие, подорвать спрос на энергию. Эскалация торговых споров между ними может стать более интенсивной в ближайшие месяцы. Нефтяной рынок настолько глобален, что влияние на него могут оказывать только крупные участники выступающие, как правило, в лице государств», — пояснил эксперт.

В данном случае при общей неопределенности ситуации волатильность рынка нефти может как увеличиваться, так и снижаться за счет новостного фона и опасениях участников рынка. Исходя из этого, цены на нефть в последнее время расширили свой диапазон, что для нефти марки Brent он составил от $70 до $80. Для нефти марки WTI диапазон можно обозначить от $65 до $73 за баррель. Резкий выход цен из данного диапазона до ноября месяца ожидать не стоит. Вопрос о возможной компенсации экспорта иранской нефти на мировом рынке пока остается открытым.

«В течение сентября можно будет наблюдать некоторую стабильность цен на нефть с перспективой роста до $80, за баррель для марки Brent. При этом сланцевая нефть WTI имеет шансы приблизиться к ценам $71. В данном случае резкого выхода цен за пределы $80 за баррель, скорее всего, не произойдет, поскольку стран ОПЕК+ будут стараться сохранять стабильность нефтяных котировок в рамках того диапазона, который был обозначен выше», — считает Гасанов.

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