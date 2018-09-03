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Премьер-министр Украины согласился с доводами бизнеса о политике УЖД

Экономика

Бизнесмены просили правительство оградить их от произвола железнодорожной компании

Киев, 3 сентября 2018, 12:00 — REGNUM  Повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки «Украинскими железными дорогами» (УЖД) должно быть согласовано с бизнесом, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 3 сентября УНИАН.

По его словам, УЖД должны принимать только взвешенные решения и согласовывать их с заинтересованными участниками рынка. Гройсман подчеркнул, что при любых изменениях должен быть «разумный баланс», а, значит, и изменение тарифов должно быть «сбалансированным».

Напомним, после того, как УЖД анонсировало увеличение тарифов на использование вагонов и железнодорожные перевозки, множество ассоциаций и компаний на Украине выступили против такого решения и обратились к правительству с просьбой защитить бизнес от произвола УЖД.

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