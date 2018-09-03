Сентябрь – опасный месяц для рубля

Москва, , 11:56 — REGNUM Сентябрь для российской валюты может стать самым опасным месяцем в 2018 году. Есть большая вероятность того, что все негативные элементы, которые сейчас развиваются в мировой экономике, политике, во внутренней российской политике могут сойтись в одной точке и привести к серьезным потрясениям на финансовом рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Во-первых, продолжают развиваться кризисные явления в странах с развивающейся экономикой. В эпицентре мировой финансовой турбулентности сейчас находятся Аргентина и Турция, в опасной зоне — ЮАР, постоянное давление оказывается на Китай. Естественно, все это не может не отражаться на положении российского рубля и всех российских активов. Выход нерезидентов из ОФЗ продолжится. Бегство из наших активов усиливает санкционное давление со стороны США», — пояснил эксперт.

Как раз в сентябре американский конгресс может начать рассматривать законопроект, где предусмотрены самые жесткие санкции к крупнейшим российским банкам. Если этот закон будет принят в предложенном виде, то это окажет самое негативное влияние на российскую банковскую систему, стоимость акций и облигаций наших финансовых институтов и, конечно, на рубль. В этом случае падение рубля может превратиться в обвал, который власти должны сдержать.

«Во-вторых, торговая война между США и Китаем однозначно будет негативно влиять на темпы роста мировой экономики. А это неизбежно окажет влияние на потребление сырья и энергоресурсов. Даже несмотря на иранские санкции, в таких условиях цены на нефть могут развернуться и начать активное снижение. Поэтому в таких условиях ожидать от рубля чего-то другого, кроме снижения, не стоит. Главный вопрос — в скорости снижения. Скорее всего, в стабильных макроэкономических условиях, которые сейчас присутствуют в России, масштабного обвала удастся избежать. Пока цели для снижения рубля к доллару находятся на уровнях 70 и даже 75», — считает Богданов.

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