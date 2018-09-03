Как заставить строительный бизнес в РФ возводить дешевое жильё?

Москва, , 12:13 — REGNUM Для того чтобы российский бизнес был социально ответственным, его нужно не уговаривать, а принуждать методами рыночного экономического давления. Об этом 3 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя итоги конференции «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне», прошедшей с 1 по 2 сентября в Иркутске.

«На этой конференции собрались люди из разных стран: США, Великобритании, Канады, Вьетнама, Китая, Мексики, — рассказал Кагарлицкий. — Основная тема — обсудить, что делали левые и социально-ориентированные администрации на региональном уровне. Это первая попытка использовать не либеральный, а именно левый международный опыт для решения таких региональных проблем, как жилищная политика, распределение бюджета и так далее».

Как рассказал Кагарлицкий, когда речь заходит о социально-жилищной политике, то обычно предлагается два варианта: либо создать муниципальную строительную компанию, которая строит дешевле, чем частные девелоперы, и заставляет их снижать цены. Либо как предлагают сами девелоперы — просто дать им денег, чтобы они снижали цены, присваивая себе разницу.

«Выступивший на конференции представитель Штирии (Австрия), поделившись австрийским опытом, показал, что первый способ намного дешевле, — рассказал Кагарлицкий. — То есть вы сразу создаёте рабочие места и снижаете цены на рынке».

Также обсуждался вопрос о том, как региональные власти могут в принципе использовать общественный сектор в качестве фактора воздействия на рынок.

«В рамках смешанной экономики, если вы хотите воздействовать на рынок определённым образом, то совсем необязательно давать предпринимателям деньги в виде субсидий или других поблажек, — объяснил эксперт. — Для того чтобы сделать бизнес социально ответственным, не нужно ему давать деньги и уговаривать. Нужно просто вкладывать государственные деньги таким образом, чтобы на бизнес возникло очень сильное экономическое рыночное давление в нужную сторону».

В этой связи Кагарлицкий подчеркнул, что классическая либеральная схема, изображающая социальные инвестиции как обременительную нагрузку, ошибочна. Более того, именно вложения в строительство социальных объектов обеспечивают рост экономики и создание рабочих мест.

Напомним, что конференция «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне» прошла с 1 по 2 сентября в Иркутске с 1 по 2 сентября.