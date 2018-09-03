«Пенсии повысят, Путин — человек слова»

Саратов, , 11:46 — REGNUM Повышение пенсионного возраста — вопрос неоднозначный. Простые люди не владеют полностью экономической и демографической ситуацией в стране. Если власти считают, что есть сложности в этих сферах, и эта мера единственный способ улучшить ситуацию, то надо этот шаг сделать. Многих в важности повышения пенсионного возраста убедил президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Саратовской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», член Общественной палаты Саратовской области Александр Низовцев.

Повысить возрасту нужно, потому что многие пенсионеры после пенсии всё равно продолжают работать. Может быть, изменить подход к пенсионной реформе, сделать его более гибким — кто желает, пусть продолжает работать, а кто не желает, пусть идёт на пенсию с запретом трудоустройства, чтобы не было возможности подрабатывать, ведь обычно пенсионеры работают в нелегальном бизнесе за «серые» зарплаты, необлагаемые налогами.

«Но в целом поддерживаю главу государства, потому что доверяю ему. Ситуация в стране тяжелая, и впоследствии могут быть более серьёзные последствия. Любые реформы всегда проходят с трудом и всегда есть недовольные. Лёгкие реформ не бывает, особенно, если касается пенсионной системы. В настоящее время повышение пенсионного возраста — это необходимая мера, пенсии очень маленькие. Если глава государства пообещал повышение пенсий, то так и будет, Путин — человек слова», — высказал свое мнение Низовцев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»