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Продвигается проект соединения Лондонской и Шанхайской бирж

Экономика

Конкретные меры в Китае вынесены на обсуждение общественности

Пекин, 3 сентября 2018, 11:43 — REGNUM  В Китае обсуждается программа по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж; Синьхуа 2 сентября информирует, что Китайский комитет по контролю над ценными бумагами вынес проект правил по депозитарным распискам на общественное обсуждение, официально опубликовав его текст.

Проект детально прописывает требования и процедуры эмиссии депозитарных расписок Китая, а также выпуск китайскими компаниями глобальных депозитарных расписок.

Отмечается, что принятие проекта позволит существенно продвинуть соединение двух бирж, намеченное на конец 2018 года и осуществляемое в рамках «золотой эры» китайско-британских отношений.

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Экономика Китая
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