Продвигается проект соединения Лондонской и Шанхайской бирж

Пекин, , 11:43 — REGNUM В Китае обсуждается программа по соединению Шанхайской и Лондонской фондовых бирж; Синьхуа 2 сентября информирует, что Китайский комитет по контролю над ценными бумагами вынес проект правил по депозитарным распискам на общественное обсуждение, официально опубликовав его текст.

Проект детально прописывает требования и процедуры эмиссии депозитарных расписок Китая, а также выпуск китайскими компаниями глобальных депозитарных расписок.

Отмечается, что принятие проекта позволит существенно продвинуть соединение двух бирж, намеченное на конец 2018 года и осуществляемое в рамках «золотой эры» китайско-британских отношений.