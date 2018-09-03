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В Ярославль отправляют подаренные Москвой трамваи

Экономика

Их ждут с прошлого года

В Ярославль отправляют подаренные Москвой трамваи
Иллюстрация: Ильхам Худиев
Трамвай

Ярославль, 3 сентября 2018, 11:41 — REGNUM  3 сентября в Ярославль прибудет первые два трамвая, которые городу подарил ГУП «Мосгортранс». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Яргорэлектротранс».

В прошлом году ГУП «Мосгортранс» пообещало передать Ярославлю в дар 20 трамваев серии «71−619». Ожидалось, что в начале 2018 года техника поступит в Ярославль. Но из-за чемпионата мира по футболу технику сначала отравляли в города мундиаля.

3 сентября ГУП «Мосгортранс» начал отправку первых двух трамваев в Ярославль. По техническим возможностям, предприятие способно выдавать не более 2 трамваев в день. Трамваи будут доставлены по автодороге при помощи тяжелых грузовиков.

«Мы их примем, сделаем техосмотр, затем надо будет провести мероприятия по их оформлению, надо их застраховать. Это у нас такой первый опыт. Если вопросы, связанные с техническим состоянием, мы можем решить очень быстро, то связанные с переводом имущества и постановкой на наш баланс — сложнее. Процедура такая — Москва подарила Ярославскому региону, область передаст это городу и только подом город нам. Поэтому пока затрудняемся сказать, сколько эта процедура займет время», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Ожидается, что первые два трамвая приедут в Ярославль 3 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за чемпионата мира по футболу Ярославль остался без московских трамваев

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Судьба общественного транспорта в городах России
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