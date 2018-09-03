Воронежстат: число пенсионеров растет, пенсии — падают

Воронеж, , 11:23 — REGNUM 752,2 тыс. человек составила численность пенсионеров на территории Воронежской области. Число пенсионеров достигло 32,2% от общей численности населения региона. Такие данные 3 сентября привел Воронежстат — на 1 июля.

Для сравнения — на 1 января 2018 года количество пенсионеров в регионе составляло 750,1 тыс. человек или 32,1% от общей численности населения.

Средний размер пенсии в регионе на 1 июля составил 12 тыс. 365,5 руб. (12 тыс. 370,8 — на 1 января). Средняя пенсия по старости в регионе составила 13 тыс. 041,9 руб. (1 января — 13 тыс. 069,4 рубля). Самую высокую пенсию, судя по данным Воронежстата, получают федеральные государственные служащие — 16 тыс. 676,1 руб. (16 тыс. 607,9 руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Воронежской области Александр Гусев сообщил о расширении региональных пенсионных льгот, на которые могут рассчитывать пенсионеры, на людей предпенсионного возраста. Предложения по изменению регионального законодательства планируют представить в ближайшие две недели.

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