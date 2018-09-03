Компании из США выстроились в очередь за украинским газом: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 18:19 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на конец августа составили 14,527 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 20 августа выросли на 547 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 61 млн кубометров в сутки. Напомним, что в осенне-зимний сезон власти Украины рассчитывают войти с запасами не менее 17 млрд кубометров. Пока закачка топлива идет более-менее по плану с незначительным отставанием от графика прошлого года.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил падение дохода Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2».

«Мы увидели заявление представителей правительства Германии о том, что Украине надо гарантировать объем газа не меньший, чем будет поставляться по «Северному потоку — 2», а там не менее 55 млрд кубометров. Эту цифру будут пытаться закрепить как минимальный объем транзита газа в Украину. Тот объем, на который мы можем рассчитывать, — в лучшем случае 50−55 млрд кубометров», — анализирует ситуацию эксперт.

Причём, как сообщалось ранее, условием сохранения этих объёмов ФРГ поставила создание газотранспортного консорциума, поэтому в итоге транзит будет приносить Киеву около 0,5 млрд долл. вместо 2,5−3 млрд, которые госбюджет Украины получает сегодня.

Теплокоммунэнерго и промышленность Украины теперь будут получать газ от разных компаний. Первых будет обслуживать компания «Газопоставляющая компания «Нафтогаз-тепло», а вторых — «Газопоставляющая компания «Нафтогаз-трейдинг».

Вероятнее всего, эта хитрая комбинация задумана, чтобы очистить баланс «Нафтогаза от спецобязательств (обязанность компании поставлять газ для отопления городов по фиксированной цене, которая значительно ниже рыночной). Это влияет на показатели прибыльности. А вот зачем руководству «Нафтогаза» понадобилось искусственно завышать показатели прибыльности (спецобязательства пока никуда не девались) — вопрос, на который может быть несколько ответов. Во-первых, от этого зависят годовые бонусы главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и его приближённых. Во-вторых, повысится кредитный рейтинг компании — можно будет занимать большие суммы под меньшие проценты. Ну и, наконец, не исключено, что это постепенный отказ от спецобязательств.

С 30 августа цена газа для украинской промышленности выросла сразу рывком более чем на 20%. Для крупных потребителей (покупают более 50 тыс. кубометров в месяц по предоплате) — до 12 249 грн с НДС (+2111 грн в сравнении с августом), для остальных — до 13 338 грн (+2254 грн).

На сколько поднимут тариф для населения, которое пока платит 6900 грн за тысячу кубов — правительство традиционно молчит. Но хотя бы перестало делать вид, что подорожания не планируется.

«Я… на заседании правительства дал развернутый и абсолютно честный ответ о том, что происходит, почему мы должны повышать цену на газ… Требование это возникает потому, что нам нужна работа с внешними заимствованиями», — заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Волынскую область.

Известна уже и дата: 1 октября.

«МВФ требует, чтобы Украина немедленно подняла цены на газ. Если использовать эту формулу [заложенную в меморандуме МВФ, подписанном в марте 2017 года — ред], то рыночная стоимость составляет 11 грн за кубометр», — цитирует интернет-ресурс politeka.net министра социальной политики Андрея Реву.

Однако, судя по всему, это ещё не окончательная цифра, и в правительстве надеются продавить свой компромиссный вариант — 8,8 грн/куб.

Единственное, что пока обещают, — для получателей субсидий расходы на отопление не вырастут. Способ проверенный: секрет здесь в том, что самих получателей субсидий станет меньше.

Американские компании буквально выстроились в очередь и рвутся добывать газ на Украине — по крайней мере такая картина складывается в украинских СМИ, которые дали новость о встрече Владимира Гройсмана и советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Последний в ходе беседы упомянул, что, возможно, американские компании, другие иностранные энергетические компании увидят привлекательность в разведке и добыче газа на Украине.

На самом деле это ни к чему не обязывающая, абсолютно формальная фраза. Но её хватило, чтобы вызвать в СМИ эйфорию. Хотелось бы напомнить, что интерес к добыче газа на Украине США проявляли ещё во времена президентства Виктора Януковича. Ещё 6 лет назад Chevron начинала проект, который якобы должен был на 70% покрыть потребности Украины в импортном газе. Воз и ныне там, как добывала Украина 20 млрд кубометров в год, так и добывает. Впрочем, президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар на вопрос журналиста ICTV о причинах ухода Chevron и Shell из Украины (на самом деле — госпереворот-2014 и его последствия для экономики) напоминает о падении мировых цен на нефть и газ в 2014—2016 гг. Он же говорит, что при текущих ценах (250−300 долл.) инвестиции в добычу на Украине маловероятны, для этого нужно ждать уровня 400−500 долл. за тысячу кубометров.

«Быстрых результатов ждать не стоит. От прихода компании на рынок до реальной добычи могут пройти годы. Примерно 5−7», — добавляет специалист.

Впрочем, дальше он себе же противоречит:

«Еще в 2012 году американские специалисты сделали вывод: при благоприятных условиях и инвестициях в добычу в конце 2020-х — в начале 2030-х Украина может добывать более 70 млрд кубометров газа в год».

То есть получается не 5−7, а в лучшем случае 10−15 лет.

С другой стороны, интерес США к украинской энергетике действительно есть и Болтон тут совершенно ни при чём. Ещё в июне стало известно о том, что американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer готовы вкладываться в украинскую газодобычу — до 100 млн на первом этапе.

Однако пока что бурят на Украине не американцы, а китайцы.

«Укргаздобыча» сообщила о заключении договоров с Xinjiang Beiken Energy Engineering — компания выиграла тендеры на бурение 30 скважин на сумму 96 млн долл. Ещё 6 скважин будет бурить китайская же Zhongman Petroleum and Natural Gas Group. Общая сумма контрактов превысила 4 млрд грн (около 141 млн долл.).

«Укргаздобыча» — государственная компания и инвестиции в добычу — составляющая энергостратегии правительства, предусматривающей в итоге выход на самообеспечение. К 2020 году компания должна добывать более 20 млрд кубометров газа (15,25 млрд кубометров в 2017 году). План на текущий год — 16,5 млрд, однако динамика (8,85 млрд кубометров за январь-июль) пока не позволяет надеяться на плановые показатели. К тому же, как сообщалось, в августе у компании арестовали счета в рамках уголовного производства.

В «Укргаздобыче» поясняют, что вынуждены прибегать к услугам зарубежных компаний, поскольку физически не могут освоить средства, выделяемые на поисковую разведку месторождений — не хватает собственных бурильщиков.

Румынская газотранспортная компания Transgaz намерена строить газопровод Гереешть — Серет в направлении Украины. Стоимость проекта оценивается в 125 млн евро, срок реализации — 7 лет.

Фокус в том, что сегодня 90% потребления газа в Румынии — импорт из РФ. Однако она собирается разрабатывать месторождения в Чёрном море (вероятно, полученные от Украины по решению суда в 2009 году) и постепенно нарастить собственное производство. Видимо, часть этого изначально украинского же газа планируется продавать и Украине — на это указывает долгий срок реализации проекта (он не такой крупный, чтобы строить его 7 лет).

«Нафтогаз Украины» не будут делить в соответствии с требованиями Третьего энергопакета ЕС как минимум до 2020 года, а «спасибо» за это руководство компании должно сказать… «Газпрому». Дело в том, что анбандлинг вызывает необходимость изменить транзитный контракт, действующий до конца 2019 года. «Газпром» вносить изменения в контракт не станет, по крайней мере так утверждают в «Нафтогазе». Руководство компании неоднократно выступало против разделения компании, и оказалось, что косвенную «помощь» они получили оттуда, откуда даже не надеялись.

Кризис ЖКХ

В Киеве повторяется прошлогодняя ситуация: близится начало отопительного сезона, а городские власти и «Нафтогаз Украины» выясняют, кто кому должен и кто виноват. Как сообщил на пресс-конференции мэр города Виталий Кличко, отопительный сезон в столице под угрозой, поскольку у коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» не заключён договор с «Нафтогазом». Из-за разницы в тарифах (город и компания считают тариф на тепло по разному) возник долг в размере 730 млн грн — «Нафтогаз» требует его погашения до начала нового сезона. Город, в свою очередь, 28 августа обратился в Кабмин с просьбой о субвенции, а Кабмин, в свою очередь, оперативно (29 августа) такое решение принял. По словам городских властей, теперь они ждут подписания соглашения с «Нафтогазом» к середине сентября. Однако будет ли реализовано все, что запланировано, — большой вопрос.

Электроэнергия

По состоянию на 28 августа суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины увеличились до 1,84 млн тонн (+115 тыс. тонн). Это на 180 тыс. тонн меньше, чем год назад, т. е. за неделю теплоэнергетика смогла значительно сократить отставание от графика накопления угля, а также от запасов прошлого года. Теперь на складах ТЭЦ и ТЭЦ находится всего на 8,7% меньше запасов, чем на конец августа год назад.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) вдогонку к своему решению об отмене скандальной формулы «Роттердам+» (формула, с помощью которой Украина определяет ряд экономических показателей: закупочную стоимость угля собственной добычи, себестоимость энергии ТЭС), уточнила также, когда именно это произойдёт. Стало известно, что формула будет действовать вплоть до начала работы энергорынка по новым правилам, т. е. до 1 июля 2019 года.

Оценка этого инструмента рынка его участниками несколько противоречива.

«Если рынок дефицитный, как сейчас, и, условно говоря, склады угля пустые, то уголь ниоткуда не возьмётся, его могут только импортировать. А импорт — это цена максимальная, то есть «Роттердам+», — заявил глава биржевого комитета Украинской энергетической биржи (УЭБ) Алексей Дубовский во время экспертной дискуссии.

Однако затем продолжил:

«Если не будет переноса сроков реформ, то я считаю, что это [рыночное ценообразование — ред.] абсолютно прогрессивная модель, и рынок должен заработать так, как он работает в европейских странах».

Т. е. и «Роттердам+» — оптимальный инструмент в существующих условиях, и его отмена — верное решение (хотя условия пока не менялись и не факт, что изменятся к июлю будущего года).

За 7 месяцев 2018 года Украина нарастила производство электроэнергии до 92,1 млрд кВт•ч (+2 млрд кВт•ч к аппг). Важно, что структура производства претерпела довольно значительные изменения. Так, атомная генерация сократила производство до 46,626 млрд кВт•ч (на 10,7% к аппг), что объясняется длительными простоями блоков из-за ремонтов в феврале-апреле. Компенсировать это пришлось тепловой генерации: выработка достигла 34,584 млрд кВт•ч (+17,3% к аппг), а также ГЭС — 8,6 млрд кВт•ч (+32,7%). Как и прежде, наиболее активно росло производство за счёт альтернативной энергетики — +36,4%, однако её доля по-прежнему невелика — 1,44 млрд кВт•ч.

В январе-июле Украина экспортировала 3,626 млрд кВт•ч электроэнергии (+107 млн кВт•ч к аналогичному периоду прошлого года). При этом в Польшу поставки выросли (+112 млн кВт•ч к аппг). В Словакию и Румынию — ещё более существенно (+285 млн кВт•ч к аппг). А вот Молдавии Украина продала на 289 млн кВт•ч меньше, чем в прошлом году.

В минэнерго уточнили, что в январе-июле текущего года тепловая генерация потребила в 1,9 раза больше импортного угля, чем в прошлом — 3,342 млн тонн.

Следует отметить, что по итогам полугодия наблюдалось небольшое падение экспорта (на 0,9%) и ликвидировать его Украина смогла как раз раз за счёт июльского экспорта (+136 млн кВт•ч к июлю 2017 года).

Участники рынка, похоже, достигли нужной кондиции и собираются вмешаться в «разгул» зелёной энергетики на Украине. В частности, во время «круглого стола», в котором принимали участие Госсслужба энергоэффективности, эксперты, бизнес, а также депутаты из парламентского комитета по развитию ТЭК, было решено, что все новые проекты СЭС мощностью свыше 10 МВт и ВЭС свыше 20 МВт будут запускаться только после и в случае их победы на своего рода аукционе. Инвесторы будут там соревноваться друг с другом, предлагая более низкий тариф (на выкуп электроэнергии государством).

Уголь

Даже ко Дню шахтёра (26 августа) работникам угольных шахт не погасили долги по зарплате, сообщил лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко. Как можно заключить из слов политика, его партия намерена воспользоваться ситуацией и организовать акции протеста шахтёров в правительственном квартале в начале нового политического сезона.

Правительство традиционно пытается играть в «тришкин кафтан»: из средств, выделенных на мероприятия по охране труда и повышение техники безопасности на угольных предприятиях, изъяли 100 млн грн, направив их на выплату зарплат. Однако это мизер, в целом долги перед шахтёрами достигли 1 млрд грн.

Отношение государства к отрасли лучше всего выражает фраза Петра Порошенко, сказанная им накануне Дня шахтёра во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном:

«Мне приятно, что уголь из Пенсильвании везут электровозы из Пенсильвании».

Украинские же шахты, очевидно, будут постепенно закрывать. Генеральный директор Директората ископаемых видов топлива Максим Федотов называет это реконверсией:

«Минэнергоугля придерживается Плана приоритетных действий правительства и Плана мероприятий по реализации этапа «Реформирование энергетического сектора (до 2020 года)» Энергетической стратегии Украины до 2035 года. Речь идет не о немедленном закрытии шахт, а о перспективном развитии региона, стратегическом видении. Мы уже сейчас должны думать, что с этими шахтами делать в дальнейшем».

7 hangela Шахта

Впрочем, многие шахты рискуют не дожить до реконверсии из-за грядущего повышения стоимости перевозок по железной дороге.

«Они что, собираются уничтожить угольную отрасль? Это [повышение тарифов — ред.] будет катастрофическим, будет очень плохо угольной отрасли. Особенно, что касается предприятий государственной формы собственности, там просто полный завал сейчас — задолженность по зарплате 4 месяца, постоянное недофинансирование, и если поднимется ж/д тариф — это просто убивает», — отреагировал на новость председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Туманов.

Согласно оперативным данным, добыча угля в августе выросла — 2,804 млн тонн (+13,7% к августу прошлого года). Это общие цифры (энергетический и коксующийся уголь), однако вряд ли этот рост сможет перекрыть падение за 7 предыдущих месяцев (1,484 млн тонн).

Достижения и значимые итоги всё ещё касаются импорта, а не собственной добычи, напоминает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский:

«Мы существенным образом перекроили мировой рынок угля. Благодаря тому, что мы стали импортерами антрацита, мы позволили России нарастить объемы добычи угля антрацитовой группы. По сути, все те объемы, которые Украина в прошлом году забрала с мирового рынка, были замещены углем из Российской Федерации», — сообщил он на пресс-конференции.

Эксперт уточнил, что ЮАР, США и Австралия (даже вместе взятые) не способны достичь таких объемов добычи и не могут заменить Украине поставки из РФ хотя бы потому, что уже имеют своих устоявшихся потребителей и не способны в короткое время увеличить добычу на те объёмы (4−5 млн тонн в год), в которых нуждается Киев.

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