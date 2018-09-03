Понедельник, 3 Сентября 2018 года
10:50:50 МСК

Смольный просубсидирует перелеты из Петербурга в 32 российских города

Экономика

Это поможет развитию туризма и межрегиональных связей

Смольный просубсидирует перелеты из Петербурга в 32 российских города
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Авиапассажир

Санкт-Петербург, 3 сентября 2018, 10:24 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга выделят субсидии для авиаперевозок из аэропорта «Пулково» в направлении 32 российских городов. Об этом говорится в распоряжении городского комитета по транспорту, опубликованном на сайте Смольного.

Речь идет только о регулярных рейсах для пассажиров экономического класса: билеты для них могут стать дешевле.

Под субсидию подпадают рейсы в Апатиты, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Владимир, Вологду, Воронеж, Иваново, Ижевск, Йошкар-Олу, Калугу, Киров, Кострому, Курск, Липецк, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Пензу, Пермь, Петрозаводск, Псков, Саранск, Саратов, Соловки, Сыктывкар, Тамбов, Ульяновск, Чебоксары, Череповец и Ярославль.

Самым дальним субсидируемым маршрутом является рейс из Петербурга в Пермь (1490 км), самым коротким — рейс до Пскова (260 км).

Заявления на предоставление субсидии подаются авиакомпаниями. Правомерность ее использования будет проверяться властями города.

Такая господдержка межрегиональных перелетов поможет туристическим и экономическим связям, считают в Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиабилеты в города России для петербуржцев могут подешеветь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить