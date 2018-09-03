Понедельник, 3 Сентября 2018 года
10:52:11 МСК

Эксперт: госдолг Украины превосходит все допустимые нормы

Экономика

При норме долга 50% ВВП на Украине он составляет 67% ВВП

Эксперт: госдолг Украины превосходит все допустимые нормы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 3 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  Государственный долг Украины на конец июня 2018 года составил 67% ВВП, заявила заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра «Оптима» Татьяна Богдан, сообщает 3 сентября «Зеркало недели».

По ее словам, допустимое значение госдолга к ВВП — 50%. Также на Украине госдолг составляет 222,5% доходов госбюджеты, тогда как допустимый уровень — 150%. В сложившейся ситуации на Украине возможен «эффект снежной лавины»: из-за высоких кредитных рисков процентные ставки на рынке будут расти, что, в свою очередь, создаст давление на должников по кредитам. В результате может запуститься «спираль кризисных событий».

Напомним, системный кризис на Украине начался после «Евромайдана» 2013−2014 годов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить