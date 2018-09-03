Власти Кузбасса сократят число пивных точек, несмотря на финансовые потери

Кемерово, , 09:29 — REGNUM В Кемеровской области разработан законопроект о сокращении числа магазинов по розничной продаже пива, расположенных на первых этажах многоквартных домов и пристройках к ним, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Документ, как заявили в облправительстве, был проработан после жалоб жителей региона на повсеместную и бесконтрольную торговлю пивом, поступивших в адрес врио губернатора Сергея Цивилёва. В ходе подготовки законопроекта были собраны мнения экспертов, экономистов и медиков.

«Областной бюджет, конечно, недополучит какие-то налоги, но это ничто по сравнению с положительным эффектом, который мы увидим в ближайшее время. Забота о здоровье граждан — это главный приоритет для нас», — заявил Сергей Цивилёв.

Согласно законопроекту, предполагается закрытие точек продаж пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, расположенных на первых этажах жилых домов и в пристройках к жилым домам, — менее 50 кв. м в городах и менее 25 кв. м в сёлах. Также должен быть введён запрет на продажу этих алкогольных напитков в праздничные дни: День Победы, День молодежи, День России, День знаний, День защиты детей и дни проведения выпускных мероприятий. За несоблюдение запрета предусмотрен административный штраф: для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, юридических — от 100 до 300 тыс. рублей. В отдельных случаях предусмотрена конфискация алкогольной продукции.

По официальным данным, на территории области сегодня работает 1812 объектов, реализующих пиво, из них в Кемерове — 472 точки, в Новокузнецке — 255. При этом 964 из 1812 объектов расположены на первых этажах жилых домов и пристройках к ним.

Согласно статистическим данным, кузбассовцы в 2015 году употребили 84,8% от всей алкогольной продукции, в 2016 году — 86,6% и в 2017 году — 86,4%.

Отметим, что в соседнем регионе — Новосибирской области — год назад также предложили ограничить продажу пива в магазинах, расположенных в жилых многоэтажках. С такой инициативой в конце октября 2017 года выступил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

На тот момент, по данным Витухина, пивные магазины в жилых домах Новосибирска составляли больше 60% от общего числа предприятий, которые торгуют пивом в розницу.

Отметим, что, по данным ДубльГиса, в сентябре 2017 года в Новосибирске насчитывалось 798 точек продаж пива, по сравнению с 2016 годом их число увеличилось на 20%, а по сравнению с показателями 2014 года — на 63%.