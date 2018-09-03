Август оказался плодотворным для рынка нефти

Москва, , 09:27 — REGNUM Котировки нефти марки Brent снова пытались закрепиться над уровнем $78, но поползновения были слишком скромными, и в конечном итоге баррель слегка откатился, завершив день практически без изменений. При этом по итогам недели цены немного снизились, а за август выросли более чем на 4%, так что месяц в целом оказался весьма плодотворным для сырьевого сегмента, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Быки остаются в игре, но ведут себя осторожно, опасаясь влияния негативных факторов. Участникам рынка не понравились результаты отчета Baker Hughes по числу буровых, которое выросло на две единицы — до 862 на прошлой неделе», — напомнил эксперт.

Но больше трейдеров сейчас волнует перспектива того, что сокращение экспорта из Ирана после введения американских санкций будет компенсировано другими производителями, включая Саудовскую Аравию. В этом контексте рынок будет чувствительно реагировать на поступающие данные о показателях добычи ОПЕК.

«В ближайшей перспективе не исключены новые попытки тестирования уровня $78, где важное сопротивление расположено в районе $78,30. Поддержка же проходит на уровне $77. Пока котировки держатся выше этого уровня, шансы на возобновление подъема остаются довольно высокими. Помешать дальнейшему росту цен могут долларовые быки и бегство от рисков на фоне дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем», — полагает Мащенко.

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