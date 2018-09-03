Рубль делает попытки восстановиться

Москва, , 09:20 — REGNUM Рубль ускорил восстановление к бивалютной корзине ближе к завершению торгов 31 августа, причем в паре с евро курс укрепился почти на 1,3%, отражая ситуацию на форексе, где доллар перешел к активному росту против основных конкурентов. Пара доллар/рубль обосновалась ниже 67,50 руб., а евро/рубль закрылась на отметке 78,20 руб., заявил корреспонденту аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Локальный отскок российской валюты был обусловлен временным облегчением на развивающихся площадках на фоне коррекции турецкой лиры и некоторой стабилизации аргентинского песо. Однако это лишь затишье, и общая картина в этом сегменте по-прежнему указывает на угрозу широкого распространения кризиса. Данный фактор, помимо внутреннего давления, будет довлеть над рублем и способствовать усилению оттока капитала из РФ по мере усугубления ситуации, исправить которую властям EM-стран будет не так-то просто», — полагает эксперт.

Негатива добавляют коррективные сигналы с рынка нефти. Brent в основном консолидировалась 31 августа и торгуется с небольшим медвежьим уклоном на утренней сессии 3 сентября. Ключевым локальным сопротивлением остается уровень $78. Буровая активность в США на прошлой неделе выросла, что сдерживает энтузиазм покупателей, которые теперь опасаются увеличения запасов и объемов добычи на сланцевых месторождениях.

«Если текущая консолидация превратится в полноценную коррекцию, робкие попытки восстановления рубля сойдут на нет. Также российская валюта подвержена давлению со стороны отношения к риску, которое продолжает ухудшаться на фоне агрессивной риторики Трампа», — считает Ковалев.

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