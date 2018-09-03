Катар намерен инвестировать миллиарды долларов в экономику Германии

Берлин, , 08:52 — REGNUM Катар вскоре может объявить о многомиллиардных инвестициях в компании Германии, сообщает Handelsblatt.

По данным издания, в пятницу, 7 сентября, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани намерен встретиться в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель и сообщить ей об инвестициях. Речь идет, отмечает газета, о нескольких миллиардах долларов.

«Мы рассматриваем Германию как крайне важного игрока в мировой экономике», — цитирует издание катарского министра финансов Али Шарифа Аль Имади.

Напомним, ранее сообщалось, что экономика Турции получит финансовую помощь от Катара в виде $15 млрд прямых инвестиций.

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