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«Проводить пенсионную реформу надо, идя на компромиссы»

Экономика

... с точки зрения социальной защищенности, заявила эксперт

«Проводить пенсионную реформу надо, идя на компромиссы»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пенсионная реформа

Пенза, 3 сентября 2018, 08:31 — REGNUM  За последние полвека число людей преклонного возраста выросло почти в два раза, число работающих граждан значительно сократилось, поэтому реформу проводить, конечно, нужно, заявила корреспонденту ИА REGNUM декан историко-филологического факультета Пензенского государственного университета (ПГУ), профессор, доктор исторических наук Ольга Сухова.

Но только одним повышением пенсионного возраста проблемы в пенсионной системе РФ не решить, это должна быть целая система мер по повышению качества жизни пенсионеров.

«Любая реформа — это всегда болезненно. Но проведение пенсионной реформы в России неизбежно, потому что сокращается количество трудоспособных граждан. При этом нужен компромисс с точки зрения социальной защищенности», — высказала свое мнение Сухова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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