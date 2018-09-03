За контрабанду леса на 360 млн рублей новосибирцам грозит до 12 лет тюрьмы

Новосибирск, , 08:30 — REGNUM Четыре уголовных дела в связи с контрабандой древесины возбудила Сибирская оперативная таможня. Участники организованной преступной группы, во главе которой был 38-летний новосибирец, незаконно переправили через таможенную границу России из Иркутской области в Узбекистан более 42 тысяч кубометров леса общей стоимостью около 360 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Согласно разработанной преступной схеме поставки лесоматериалов осуществляли третьи лица. Участники группы предоставляли для оформления сделок подложные договоры международной купли-продажи, а также вносили недостоверные сведения в декларации на товары», — уточняют в Сибирской оперативной таможне.

Уголовные дела возбуждены по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой» (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Преступникам грозит от семи до двенадцати лет тюрьмы и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, что год назад из-за договора аренды 258 тысяч гектаров леса на 49 лет должности лишился заместитель председателя правительства Новосибирской области Василий Пронькин.

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Сделка подразумевала аренду более двух сотен тысяч гектаров леса на территории Тогучинского и Болотнинского районов региона всего за 11,83 млн рублей в год. Сообщалось о нарушениях в проведении конкурса на 49-летнюю аренду, право на которую получил «Тогучинский лесопромышленный комбинат» — лесные угодья планировали передать частнику в долгосрочную аренду без визы главы региона.