В Забайкалье пересмотрят законодательство, касающееся пенсионных льгот

Чита, , 08:21 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова намерена рекомендовать региональному парламенту как можно скорее принять поправки в законодательство, касающееся льгот людям пенсионного и предпенсионного возраста, в соответствии с формулировками, обнародованными Владимиром Путиным в ходе недавнего телеобращения по пенсионной реформе. Такой вывод можно сделать из официальной информации забайкальского правительства.

На сегодняшней расширенной планёрке Наталья Жданова напомнила предложения, озвученные президентом. Это снижение на три года возраста для выхода на пенсию для женщин и некоторые другие послабления: граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019 и 2020 годах, смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Также губернатор Забайкалья напомнила, что Владимир Путин предложил дополнить законодательство мерами по защите людей предпенсионного возраста.

«Правительству России поручено утвердить для предпенсионеров специальную программу по повышению квалификации. Стимулы для компаний, которым придется трудоустраивать и сохранять предпенсионеров на работе, тоже предстоит разработать правительству», — отметила забайкальский губернатор.

Отдельно Наталья Жданова остановилась на региональном блоке льгот, касающихся ЖКХ, покупки лекарств, оплаты капитального ремонта, проезда в общественном транспорте.

«Президент заявил, что рассчитывает — власти субъектов также сохранят льготы в старых пенсионных границах на переходный период. И вот это уже зона нашей ответственности», — подчеркнула она.

Известно, что законопроект с инициированными поправками будет внесён в Законодательное собрание Забайкальского края уже 4 сентября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с телеобращением по поводу пенсионной реформы российский президент выступил 29 августа. В частности, глава государства отметил, что вариант правительства выглядит несправедливым по отношению к женщинам: возраст выхода на пенсию для них предлагается повысить на восемь лет (с 55 до 63 лет), в то время как для мужчин — на пять, с 60 до 65 лет. Доводы, изложенные Владимиром Путиным, широко обсуждаются политиками и общественностью.

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