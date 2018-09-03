Мэрия Перми ищет подрядчика на реконструкцию улицы Революции

Пермь, , 08:16 — REGNUM В Перми идут поиски подрядчика на реконструкцию улицы Революции. Примерная стоимость работ оценена в 650 705 388 рублей, говорится в материалах электронного аукциона на портале госзакупок.

Заказчиком работ является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство». Реконструкцию предстоит провести от центрального колхозного рынка до улицы Сибирской. В рамках первого этапа работ также будет обустроена трамвайная линия.

Информацию о конкурсе разместили 31 августа. А 20 сентября будет завершён приём заявок.