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Мэрия Перми ищет подрядчика на реконструкцию улицы Революции

Экономика

Цена вопроса превышает 650 млн рублей

Пермь, 3 сентября 2018, 08:16 — REGNUM  В Перми идут поиски подрядчика на реконструкцию улицы Революции. Примерная стоимость работ оценена в 650 705 388 рублей, говорится в материалах электронного аукциона на портале госзакупок.

Заказчиком работ является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство». Реконструкцию предстоит провести от центрального колхозного рынка до улицы Сибирской. В рамках первого этапа работ также будет обустроена трамвайная линия.

Информацию о конкурсе разместили 31 августа. А 20 сентября будет завершён приём заявок.

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Городское благоустройство
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