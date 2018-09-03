Понедельник, 3 Сентября 2018 года
09:15:27 МСК

«Алтай-Кокс» увеличил собственный парк пожарных автомобилей

Экономика

Новый автомобиль оснащен установкой тушения компрессионной пеной

«Алтай-Кокс» увеличил собственный парк пожарных автомобилей
AuX64
Пожарный автомобиль

Заринск, Алтайский край, 3 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  Машинный парк пожарно-аварийной спасательной службы «Алтай-Кокса» увеличился на один автомобиль — пожарную автоцистерну, которая повысит эффективность работы спасателей, сообщает 3 сентября пресс-служба предприятия.

«Автомобиль оснащен инновационными средствами пожаротушения. В одном из отсеков — установка тушения компрессионной пеной», — говорится в сообщении.

Специалисты предприятия отмечают, что пена имеет плотную структуру, что позволяет резко снижать температуру в зоне горения, значительно сокращать время тушения, минимизировать риск тления и повторного возгорания.

В настоящее время в пожарно-аварийной службе предприятия трудится более ста человек. Она полностью оснащена техникой и оборудованием, необходимым для проведения аварийно-спасательных работ. В автопарке — шесть пожарных автомобилей. Основная задача подразделения — профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве.

«Алтай-Кокс» — крупный производитель кокса и химической продукции. Расположен в городе Заринск Алтайского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Инициативы работников Алтай-Кокса принесли предприятию 3 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Угледобывающая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить