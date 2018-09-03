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В Венесуэле закрыты семь ресторанов «Макдональдс»

Экономика

Венесуэла переживает серьезный экономический кризис

В Венесуэле закрыты семь ресторанов «Макдональдс»
Иллюстрация: Azurinemoon.tistory.com
Макдональдс

Каракас, 3 сентября 2018, 08:08 — REGNUM  Семь ресторанов «Макдональдс» закрылись, четыре в Каракасе и три в провинциях Венесуэлы, сообщает Europe1.

Венесуэла переживает серьезный экономический кризис.

«Мы продолжаем адаптировать нашу деятельность к динамике рынков, в которых мы находимся. Согласно экономической обстановке в Венесуэле, закрыли несколько ресторанов», — говорится в заявлении компании для СМИ.

Компания Arcos Dorados, крупнейшая в мире франшиза американской сети фаст-фуд, заявила, что речь идет не о «закрытии франшизы», а о том, что в настоящее время в Венесуэле действует «более 120 ресторанов Макдональдс». Экономический кризис таков, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в 1 000 000% на 2018 год в Венесуэле.

План, представленный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, включает запуск новых «банкнот без пяти нулей и их девальвацией в 96%» параллельно с увеличением минимальной заработной платы на 3,4%.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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