«Власти повышают пенсионный возраст не бездумно, всё просчитано»

Самара, , 07:56 — REGNUM Ситуация в стране такова, что пенсионную реформу нужно проводить, хочется этого или нет, — другого выхода нет. Вопрос только, в какой форме и в какие в сроки. Также стоит сгладить некоторые острые углы, заявил корреспонденту ИА REGNUM декан исторического факультета Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, профессор, доктор исторических наук Юрий Смирнов.

По его мнению, время проводить преобразования в пенсионной системе России пришло, откладывать дальше некуда. Выступление президента РФ Владимира Путина только подтвердило, что это нужно делать. Из выступления стало понятно, что власти тщательно прочитали вопрос о повышении пенсионного возраста, нашли возможность смягчить ряд пунктов, в частности, по срокам выхода на пенсию женщин, по многодетным матерям, видимо, это не такие большие расходы. А самый главный принцип пенсионной реформы — сдвинуть пенсионный возраст на пять лет — остался, и он будет реализован.

«Повышение пенсионного возраста даст эффект. В первую очередь начнет пополняться бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР), но стремительного роста пенсий, скорее всего, ожидать не стоит. Безусловно, надо спасать пенсионную систему страны — это самое главное. Кроме того, нет сомнений, что нужно повышать уровень жизни пенсионеров. Выступление президента показало, что повышение пенсионного возраста — это не бездумный шаг, мера вынужденная, но она просчитана, и хочется надеяться, что расчёты властей правильные», — высказал свое мнение Смирнов.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»