Нефть ведёт себя противоречиво

Москва, , 07:15 — REGNUM В Лондоне на Интерконтинентальной бирже 31 августа цена на нефть марки Brent вела себя очень противоречиво — от роста к снижению. Но в результате к закрытию торгов 31 августа цена Brent все-таки упала на 0,45% до $77,42 за баррель. В течение дня нефть пощупала отметку в $78,14 за баррель, но на этом уровне не смогла удержаться и к закрытию упала даже ниже $77,50 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Видимо, нефтяные «быки» пока не готовы форсировать рост. 31 августа вечером вышли данные Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США, которое за неделю выросло, но всего на две единицы, с 860 до 862. Но рынок ждет более важной информации об операционных результатах ОПЕК за август.

Напомним, что в июле участники соглашения «ОПЕК+» выполнили его только на 109% вместо прежних 120−130%. Теперь на рынке ожидают, что добыча нефти будет увеличиваться. Исходя из изложенного, в начале недели баррель нефти марки Brent опять будет торговаться в рамках $77−78,30.

Читайте также: После незначительной коррекции нефть продолжит расти