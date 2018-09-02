Граждане Украины отказываются от импортного алкоголя

Киев, , 20:41 — REGNUM Украинские импортёры снижают закупки иностранного алкоголя, сообщило 2 сентября издание «Вести» со ссылкой на экспертов Агентства стратегических исследований.

В первую очередь закупщики отказываются от виски и бренди — то есть алкоголя, который не производится на Украине.

Эксперты также указывают на данные агентства государственной статистики, согласно которым затраты граждан Украины на алкоголь уверенно растут.

Напомним, согласно рейтингу, опубликованному британским изданием The Times, гражданки Украины лидируют в рейтинге самых пьющих женщин мира.

Читайте также: Жительницы Украины возглавили рейтинг самых пьющих женщин мира