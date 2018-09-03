Национальный проект «Экология» в Зауралье: колебания и полумеры

Елена Миронова, , 11:36 — REGNUM

С октября 2018 года в России стартует реализация пятилетнего национального проекта «Экология», который формируется в рамках указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Проект больших возможностей

Проект на стадии формирования. Включает в себя направления «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий».

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Для регионов, которые в свою очередь должны формировать предложения и заявки в нацпроект, реализация «Экологии» — замечательная возможность решить застарелые проблемы, реализовать свои экологические программы с участием федерального финансирования. Общие расходы на реализацию национального проекта в последней версии от 31 августа 2018 года составят 6,4 трлн рублей. Из них 27,4 млрд рублей — из казны страны, а 4,8 трлн рублей — внебюджетные источники. В пресс-службе Минприроды корреспонденту ИА REGNUM напомнили, что «Экология» ещё дорабатывается, вносятся предложения и заявки регионов, поэтому сумма, как и редакция нацпроекта, — не окончательные.

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Для представителей властей субъектов Федерации в Минприроды России проводятся «региональные часы», где детально поясняются условия вхождения регионов в нацпроект.

«Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин постоянно напоминает представителям областей о значимости для регионов заявок в национальный проект «Экология». Ни одна заявка не остаётся без ответа. Проводятся беседы и консультации со специалистами с территорий. Для доработки заявок в нацпроект «Экология» до одобрения порой не так уж много переделать нужно. Здесь многое зависит от желания самих регионов войти в проект, от дисциплинированности местных специалистов. Для оформления запроса на финансирование новых объектов или модернизацию существующих, необходимы тщательно проработанные и просчитанные проекты. А не просто заявление: «Дайте нам два миллиарда». В рамках нацпроекта финансовая поддержка обеспечена только при наличии обоснования важности работ и экологического эффекта для территории и её жителей. Отдельно отмечу, что в заявках особо приветствуется научный подход», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь главы Минприроды России Наталья Хлопунова.

Точки экологического бедствия

«Региональный час» для представителей Курганской области был непростым. В дотационном Зауралье бюджетных средств не хватает на элементарное выживание. Экологические проблемы тянутся многолетним шлейфом.

Ежегодно на территории Курганской области образуется порядка 276,8 тыс. тонн ТКО и не хватает полигонов для их размещения. В регионе не развита система сортировки мусора и отсутствует система его раздельного сбора и переработки. Множество несанкционированных свалок, проблема с захоронением ртутьсодержащих отходов. Об этом на «региональном часе» вёлся разговор с директором регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуардом Гусевым, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Кстати сказать, по состоянию на июль 2018 года в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО) на территории Курганской области зарегистрировано 25 объектов. Однако, по замыслам авторов мусорной реформы в Зауралье, в области будет лишь один полигон мощностью 250 тыс. тонн в год с мусоросортировочным комплексом мощностью 180 тыс. тонн в год в непосредственной близости к Кургану.

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Зачем валить мусор со всей области на один полигон? Курганские общественники сопротивляются, считая в корне ошибочной данную схему размещения и утилизации отходов. Подобная гигантомания уже аукнулась в Подмосковье экологическими катаклизмами и мусорными бунтами.

В Курганской области на данный момент около 600 точек временного накапливания мусора. Вместо них станет четыре огромных мусоросборника, куда будут возить ТКО за сотни километров.

«Оператору мусоропереработки, безусловно, будет удобно и нехлопотно отслеживать потоки. А населению это выльется в рост тарифа на вывоз мусора. Нет, чтобы небольшие предприятия поставить глубокой переработки мусора. А нам предлагают закрыть все свалки, чтобы работал лишь один мегаполигон», — сообщают общественники.

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Министр Дмитрий Кобылкин дал указания представителям Росприроднадзора и профильным ведомствам в течение августа 2018 года дать комплексную оценку готовности Курганской области к переходу с 1 января 2019 года на новые принципы обращения с отходами производства и потребления. Их выводы, надеемся, будут обнародованы в ближайшее время.

Нещадное загрязнение неочищенными сточными водами рек, которые используются для питьевого водоснабжения населения — первоочередная экологическая проблема Зауралья, подчеркнули в Минприроды России. На сегодняшний день в Курганской области 99,6% сточных вод сбрасываются в реки недостаточно очищенными и неочищенными. Основными загрязнителями являются предприятия ЖКХ: здесь износ очистных сооружений приближается к 90%. Лучше всего очистка стоков происходит на промышленных предприятиях — на 80%. Но и там концентрация загрязняющих веществ в сточных водах превышена, сообщают в природоохранном департаменте региона.

Крайне изношены и требуют реконструкции очистные сооружения в Шадринске, Каргаполье, Далматово, Кетово и Куртамыше. Представители Зауралья отметили, что очистные сооружения приходится переделывать и возводить без федеральной поддержки.

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Далее, уровень загрязнения воздуха в Кургане оценивается как высокий. Основными источниками негативного воздействия являются предприятия коммунальной сферы, обрабатывающие производства и автотранспорт. Проблемы обозначены, и дело осталось за малым — в желании их решать.

Такая вот яхта «Беда»

В самой Курганской области решать экологические проблемы не на что: в экономической ситуации региону похвастаться особо нечем. Разве что стабильными успехами в агропромышленном комплексе, но они погоды не делают.

Согласно данным регионального департамента экономического развития, консолидированный бюджет Зауралья за январь-июнь 2018 года исполнен с профицитом в размере 400 млн рублей. Общие доходы получены в сумме 21,4 млрд рублей, расходы составили 21 млрд рублей. Государственный долг региона по состоянию на 1 августа 2018 года — 16,58 млрд рублей, или 77% от доходов.

Основную долю в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области в январе-июне 2018 года составили налог на доходы физических лиц (39,8%), налог на прибыль организаций (20,5%), налоги на имущество (12,7%).

То есть бюджет области в значительной степени формируют доходы населения, которые мизерные. За январь-июнь 2018 года среднедушевой денежный доход населения составил 20 тыс. 364 рублей, что лишь на 0,7% больше к аналогичному периоду 2017 года. И это при серьёзном имущественном расслоении жителей региона. Реальные денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен, с начала 2018 года уменьшились на 2,6%, по отношению к аналогичному периоду 2017 года — на 7,1%.

За пять последних лет в Курганской области число хозяйствующих субъектов сократилось на 2,6 тысячи, включая филиалы и представительства. Согласно данным Свердловскстата, в 2014 году в Зауралье работало 17 498 предприятий, а в июле 2018-го — уже 14 851. Только с начала 2018 года в регионе прекратили работу 316 предприятий.

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Судя по экономическим показателям, Зауралье пока — яхта «Беда». И при существующем состоянии бюджета региональные власти обязаны хвататься за всевозможную федеральную помощь.

Мухи — отдельно, котлеты — отдельно

О планах департамента природных ресурсов и окружающей среды Курганской области по нацпроекту «Экология» на сайте ведомства — молчок. Но недавно появилась весьма сумбурная информация пресс-службы губернатора Зауралья о планах по реконструкции и возведению канализационных водоочистных сооружений в регионе. Сообщается, мол, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков доложил, что «в сфере водоснабжения и водоотведения основной акцент в Курганской области делается на привлечении частных инвестиций в эту сферу». Не на привлечение средств по федеральным программам. Также сообщается иное несуразное.

«Заявки на федеральное софинансирование по программе «Чистая вода» подавать нужно, но они будут рассматриваться с учетом количества вводимых квадратных метров жилья. Если делаем заявку по очистным сооружениям города Шадринска, то должны показать, сколько дополнительно введем квадратных метров нового построенного жилья», — цитирует губернатора Курганской области Алексея Кокорина его пресс-служба.

Возникли вопросы, в поисках ответов на которые пришлось «помучить» региональный строительный департамент и Минприроды России. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Минприроды РФ, каких либо чётких критериев пока нет — не утверждены. В заявках на участие в нацпроекте «Экология» пока необходимы элементарные инженерные расчёты, которые применялись при формировании региональных экологических программ. Более подробно и о том же сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

«В рамках нацпроекта «Экология», который разрабатывается Минстроем России совместно с Минприроды, планируется реализация федерального проекта «Чистая вода». Федеральными ведомствами в настоящее время разрабатываются требования к региональным программам по повышению качества питьевой воды, модернизации систем водоснабжения и водоотведения, в том числе вопросы финансирования. После утверждения соответствующих национальных проектов на федеральном уровне начнется работа над региональными программами. Курганская область планирует участие в указанных федеральных проектах», — ответили в региональном ведомстве.

Что касаемо строящейся в Шадринске водоочистки канализационных стоков, «почему она возводится целых шесть лет и до сих пор не готова», «почему без федерального участия», то детальные ответы дал сам Роман Ванюков.

В Курганской области с учетом требований федеральной программы «Чистая вода» на 2011−2017 годы была разработана и утверждена соответствующая региональная программа.

«Предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных программ предусматривалось только в 2011—2013 годах. Курганская область в 2012 и 2013 годах успешно прошла конкурсный отбор. В эти годы с участием средств федерального, областного, местного бюджетов осуществлялось строительство объекта «Расширение и реконструкция канализационных очистных сооружений города Шадринска производительностью 30 тыс. м³/сутки». Общая стоимость проекта составляет 1 034 586 тыс. рублей. Начиная с 2014 года, строительство объекта ведется только за счет средств областного и местного бюджетов, исходя из финансовых возможностей. В 2018 году предусмотрено 225,8 млн рублей: из них в областном бюджете 220,4 млн рублей, в бюджете города Шадринска — 5,4 млн рублей. Всего в рамках реализации программы «Чистая вода» (с 2012 года по август 2018 года) на строительство объекта было затрачено 542,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 180,7 млн рублей, средств областного бюджета 293,5 млн рублей, средств бюджета Шадринска 68,5 млн рублей. Готовность объекта на сегодня — 77,3%. Для завершения строительства канализационных очистных сооружений в Шадринске и ввода в эксплуатацию первой очереди объекта необходимо приобретение дорогостоящего оборудования. Завершение работ на объекте планируется в 2019 году», — пояснил глава регионального строительного департамента.

Роман Ванюков отметил срочность утилизации сточных вод и в Кетовском районе. На данный момент проводится сбор исходных документов по предпроектным работам для проведения изысканий и создания проекта по объекту. И, как выше говорилось, канализационные водоочистки нужны в Каргаполье, Далматово и Куртамыше. Относительно слов губернатора Зауралья про то, что «заявки на федеральное софинансирование по программе «Чистая вода»… будут рассматриваться с учетом количества вводимых квадратных метров жилья», то речь идёт о явлениях разного порядка.

«Минстроем России разрабатывается национальный проект «Жилье и городская среда». По имеющейся информации (протокол заседания президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 6 августа 2018 года №9), Минстрою России поручено проработать показатели и детализацию мероприятий в части обеспечения ввода жилья с учетом обеспеченности земельными участками под возможность расширения коммунальной и социальной инфраструктуры», — вот так ответили в строительном департаменте региона.

Замечательно, что клубок распутали, мух с котлетами отделили. И лично хочу выразить благодарность пресс-службе губернатора Курганской области, что сплоховали, — это был хороший инфоповод для углубления в тему.

Другой вопрос — частный инвестор на водоочистку. Это реально? Вспоминается инвестор в лице «Водного союза» в Кургане. Частник жалуется на отсутствие денег, тем временем областной центр постоянно лихорадит из-за отсутствия воды.

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С вопросом обратилась к эксперту по вопросам экологии Открытого правительства, курганскому общественнику Сергею Завьялову.

«Если тариф позволит, то почему бы и нет? Это ведь так же, как с теплом, электричеством и мусором. Там, где власти не прикрываются мнимой заботой о населении, водопроводы функционируют исправно. Кроме того, в Курганскую область пока приходит инвестор-акула, рассчитывающий на быструю прибыль, а у местных властей задача — отбиться от ответственности. Это ведь удобно. Что-то идёт не так? Виновен инвестор, а чиновники не при делах», — поясняет курганский эколог.

Есть предложения…

Но вернёмся к изначальному и глобальному — к формированию нацпроекта «Экология». Отрадно отметить, что к обсуждению важного для страны проекта Минприроды РФ привлекает широкую общественность.

«Нам очень важно в своей работе постоянно опираться на общественное экспертное мнение, которое максимально отражает интересы граждан», — заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

К активному обсуждению нацпроекта «Экология» подключился и Общероссийский народный фронт.

«Наши эксперты могут оперативно давать обратную связь, что на самом деле происходит в регионах, какие есть риски, не только по законопроектам, но и по уже реализуемым законам», — отметила после встречи с министром Дмитрием Кобылкиным вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

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На одной из дискуссионных площадок ОНФ выступил и курганский эксперт Сергей Завьялов, который указал на некоторые моменты нацпроекта «Экология», требующие корректировки. Причём один из них в новой редакции проекта от 31 августа уже учтён. Однако остался немаловажный другой — временной интервал исполнения и целевые показатели пунктов нацпроекта «Экология» не совпадают с интервалами и показателями «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года».

«И сейчас непонятно, по каким документам должна жить страна? И к каким целевым показателям должна стремиться? Нацпроекта или стратегии? Налицо деструктивное влияние конкуренции двух ведомств — Минприроды и Минпромторга», — отметил курганский эколог.

Также Сергей Завьялов обратил внимание, что в нацпроекте «Экология» присутствуют ответственные исполнители поставленных задач, среди которых врио губернаторов с указаниями фамилий, имён и отчеств. К примеру показатели программы «Чистый воздух», где указаны целевые показатели на 2021, 2024 год. За это время врио могут стать губернаторами, а главы регионов могут покинуть пост. А фамилии и должности останутся в федеральном документе. Кроме того, в самой структуре нацпроекта «Экология» нет ни слова про развитие промышленности переработки отходов.

В целом про национальный проект «Экология» можно сказать, что его реализация в будущем — это хорошая возможность повысить весьма низкое качество жизни населения Курганской области. И грех такую возможность не использовать по полной, считает общественник.