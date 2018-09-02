Строительство нефтепровода между Индией и Бангладеш начнется в сентябре

Нью-Дели, , 14:39 — REGNUM Строительство нефтепровода между Индией и Бангладеш может начаться уже в этом месяце.

По сообщению индийского новостного издания «Хинду Бизнес Лайн», строительство бангладешского участка нефтепровода длиной в 130 км будет профинансировано за счет средств, выделенных в рамках программы правительства Индии по оказанию содействия развитию Бангладеш. Оставшаяся часть нефтепровода будет построена предприятием «Numaligarh Refinery Ltd» — дочерней компанией крупнейшей нефтегазовой корпорации Индии «Bharat Petroleum». Затраты на осуществление строительных работ оцениваются в 36 млн рупий (34,3 млн рублей). Планируется, что нефтепровод будет полностью построен к концу 2020 года.

Индия начала поставки дизельного топлива стандарта Евро-3 в Бангладеш в марте 2016 года. В настоящее время объем поставок составляет 10−12 тысяч кубометров в месяц. Основными потребителями индийского топлива являются северные районы Бангладеш. Ранее снабжение данного региона осуществлялось посредством поставок заграничного топлива по водным путям и автомобильным транспортом из порта города Читтагонг.

Благодаря данному проекту, предприятие «Numaligarh Refinery Ltd» не только сможет осуществлять деятельность в Бангладеш, но и экспортировать нефтепродукты в северные районы Мьянмы.