Пострадавшие от землетрясения районы Ирана восстановлены

Керманшах, Иран, , 13:29 — REGNUM Официальный представитель «Жилищного фонда Исламской Республики» Азизолла Мехдийан посетил провинцию Керманшах Исламской Республики Иран, где в начале ноября 2017 года произошло одно из крупнейших за последние десятилетия землетрясений силой в 7,3 балла по шкале Рихтера.

По сообщению иранского новостного издания «Кейхан», в ходе своего визита он посетил церемонию передачи муниципальным властям 2000 восстановленных построек и заявил, что к концу сентября будет сдано ещё 12 500 жилых домов и большая часть иных построек. А уже к концу иранского календарного года (к 21 марта 2019) завершится реконструкция оставшихся зданий государственных и муниципальных учреждений.

Ожидается, что до конца этого года с проверкой хода восстановительных работ в провинцию прибудет Министр внутренних дел.