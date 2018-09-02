Иран обновит нефтеперерабатывающий комплекс при поддержке России и Китая

Тебриз, Иран, , 13:22 — REGNUM Руководство иранского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в городе Тебриз, решило обратиться за финансовой поддержкой к РФ и КНР в связи с тем, что прежние инвесторы отказались от участия в программе. Так один из крупнейших НПЗ страны до этого уже подписал соглашения с южнокорейской компанией «SK E&C» и вёл переговоры по аналогичному инвестиционному контракту с японской «JX Nippon Oil & Energy», но из-за санкций США Корея и Япония прекратили сотрудничество с иранским НПЗ.

По сообщению иранского новостного издания ILNA со ссылкой на управляющего директора завода Голамрезу Багери, объём обсуждаемого соглашения составляет 1,5 миллиарда долларов. Заявлено, что одной из основных задач модернизации является выход на технологические стандарты Евро-5. Средства российских и китайских инвесторов также будут направлены на производство мощностей, необходимых для более эффективного использования ПНГ (попутного нефтяного газа).

На данный момент, по сообщению «ILNA», список инвесторов неизвестен, однако издание полагает, что это могли бы быть российские нефтегазовые и китайские транспортные компании. Так, именно они после выхода США из СВПД и введения против Ирана односторонних санкций не только не снизили, но и нарастили присутствие в Иране.