Правительство Пакистана понизило цены на бензин

Исламабад, , 12:31 — REGNUM Правительство Пакистана утвердило новые цены на нефтепродукты в стране с 1 сентября. По сообщению новостного агентства Jang, теперь бензин в Пакистане стоит 92 рупии 83 пайсы (приблизительно 51 рубль) за литр.

Цена на бензин была снижена на 2,41 рупии (1,32 рубля). Предыдущее значительное снижение цен было предпринято 8 июля 2018 временным правительством: тогда бензин «подешевел» на 4,26 рупий. В обоих случаях подобную меру можно рассматривать как попытку укрепить доверие избирателей через воздействие на товар первой необходимости.

Пакистан импортирует большую часть нефти из стран Персидского Залива и сильно зависит от колебания цен на мировом рынке. Для поддержания уровня жизни населения правительство регулирует цены на нефтепродукты.