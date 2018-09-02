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Прирост ВВП Индии предвещает падение безработицы

Экономика

Правительство Индии опубликовало статистический отчёт за первый квартал 2018 финансового года (апрель-июнь). Значительный прирост промышленного производства и строительной отрасли позволяет говорить об улучшении ситуации в промышленности и росте спроса на рынке труда

Прирост ВВП Индии предвещает падение безработицы
Василий Верещагин. Повозка богатых людей в Дели. 1875

Нью-Дели, 2 сентября 2018, 12:11 — REGNUM  Согласно отчёту, опубликованному правительством Индии, за первый квартал 2018 финансового года (апрель-июнь) прирост промышленного производства составил 13,5%, строительной промышленности — 8,7%. Бурное развитие этих отраслей в первом квартале позволило достичь прироста ВВП на 8%. Цифры наглядно демонстрируют улучшение ситуации в промышленности и рост спроса на рынке труда.

По сообщению новостного агентства Jagran, впечатляющих показателей в отраслях, важных для создания рабочих мест, удалось добиться благодаря привлечению иностранных инвестиций.

Для Индии, население которой увеличивается на 1,2% в год (2016), проблема безработицы стоит особенно остро. Согласно национальной статистике, доля безработных в стране составляет 3,5%, однако цифры приводятся с учетом большого числа сельскохозяйственных работников, не занятых на постоянной основе.

Борьба с безработицей стала одной из главных задач программы Make in India (Делай в Индии), в рамках которой правительство Нарендры Моди стремится стимулировать промышленное развитие страны.

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Экономика Индии
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