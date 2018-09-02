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Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности

Экономика

Президент подчеркнул стратегическую роль нефтегазового комплекса

Путин поздравил работников нефтегазовой промышленности
Константин Богаевский. Биби-Эйбат. 1932

Москва, 2 сентября 2018, 10:09 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником 2 сентября, текст поздравления опубликован на сайте президента России.

Владимир Путин подчеркнул стратегическую роль нефтегазовой промышленности: «В истории страны, укреплении национальной экономики, в развитии регионов и создании крупных индустриальных центров нефтегазовый комплекс всегда играл особую, стратегическую роль».

Также президент отметил вклад России в обеспечение мировой энергетической безопасности.

Напомним, что День работников нефтяной и газовой промышленности был учрежден Президиумом Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года. С 1980 года этот профессиональный праздник отмечается в России в первое воскресенье сентября.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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