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На автомобили российского бренда Aurus начали поступать заявки из-за рубежа

Экономика

Автомобили готовят к европейским краш-тестам

Москва, 2 сентября 2018, 08:24 — REGNUM  Российские люксовые автомобили марки Aurus уже пользуются спросом за рубежом, рассказал генеральный директор компании Франц Герхард Хильгерт в своём интервью ТАСС 31 августа.

По словам Хильгерта, оценивать количество заказов и возможность их выполнения компания будет в конце сентября.

«У нас есть зарубежные заявки, но, пока мы не проведем омологацию на этих рынках, мы не можем туда экспортировать», — пояснил директор компании.

Хильгерт рассказал, что сейчас автомобили готовят к европейским краш-тестам. Компания хочет получить европейское одобрение типа транспортного средства (ОТТС), для дальнейшего продвижения марки на европейском рынке.

Кроме того, Хильгерт заявил, что у компании уже есть потенциальные партнёры для продвижения марки за рубежом, а с инвестором из Абу-Даби уже был подписан меморандум и планируется, что сделка будет закрыта до конца этого года.

Напомним, что Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Изначально марка была создана в рамках проекта «Кортеж», который выпускал автомобили для первых лиц государства.

Проект Aurus реализуется с 2013 года при финансовой поддержке государства. В рамках проекта будет предполагается выпуск лимузинов, седанов, внедорожников и минивенов.

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Автопром
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