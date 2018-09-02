«Роснефть» будет поставлять сырье на азербайджанский НПЗ в Турции

Сочи, Краснодарский край, , 00:42 — REGNUM С декабря 2018 года «Роснефть» будет поставлять сырьё на принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) нефтеперерабатывающий завод Star в Турции. Соответствующий контракт был подписан между компаниями 1 сентября, в рамках визита президента Азербайджана в Россию.

Пресс-служба ГНКАР уточняет, что в течение года планируется поставить 1 млн тонн нефти.

«Контракт свидетельствует о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух компаний и создаст гарантии для стабильной загрузки нефтеперерабатывающих объектов ГНКАР в Турции», — отмечается в сообщении.

НПЗ Star находится у города Измир, на берегу Эгейского моря. Ожидается, что завод должен быть запущен осенью 2018 года. Поставки «Роснефти» удовлетворят потребности завода на 10%, так как перерабатывающая мощность НПЗ Star объявлена в 10 млн тонн в год.