Воскресенье, 2 Сентября 2018 года
01:56:24 МСК

«Роснефть» будет поставлять сырье на азербайджанский НПЗ в Турции

Экономика

Поставки «Роснефти» удовлетворят потребности завода на 10%, так как перерабатывающая мощность НПЗ Star объявлена в 10 млн тонн в год

Сочи, Краснодарский край, 2 сентября 2018, 00:42 — REGNUM  С декабря 2018 года «Роснефть» будет поставлять сырьё на принадлежащий Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) нефтеперерабатывающий завод Star в Турции. Соответствующий контракт был подписан между компаниями 1 сентября, в рамках визита президента Азербайджана в Россию.

Пресс-служба ГНКАР уточняет, что в течение года планируется поставить 1 млн тонн нефти.

«Контракт свидетельствует о расширении взаимовыгодного сотрудничества двух компаний и создаст гарантии для стабильной загрузки нефтеперерабатывающих объектов ГНКАР в Турции», — отмечается в сообщении.

НПЗ Star находится у города Измир, на берегу Эгейского моря. Ожидается, что завод должен быть запущен осенью 2018 года. Поставки «Роснефти» удовлетворят потребности завода на 10%, так как перерабатывающая мощность НПЗ Star объявлена в 10 млн тонн в год.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить