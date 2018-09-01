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Москва и Баку подписали более 10 документов об экономическом сотрудничестве

Экономика

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Москва и Баку подписали более 10 документов об экономическом сотрудничестве
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ильхам Алиев и Владимир Путин

Сочи, Краснодарский край, 1 сентября 2018, 18:24 — REGNUM  Москва и Баку подписали более 10 документов о расширении сотрудничества в различных областях по итогам официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию.

Путин и Алиев поставили свои подписи под совместным заявлением о приоритетных направлениях экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В частности, «Роснефть» и Государственная нефтяная компания Азербайджана договорились о совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока Гошадаш и северной части мелководья Апшеронского полуострова на азербайджанском участке дна Каспийского моря и подписали соответствующий контракт. «Группа ГАЗ» и «Азериаш» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане.

Корпорация МСП и Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана подписали «дорожную карту» по реализации мероприятий в рамках меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества организаций. Газпромбанк, РЭЦ и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках совместной реализации проектов в сфере поддержки экспорта из России.

Таможенные службы двух стран подписали межправительственное соглашение о таможенном контроле товаров, перемещаемых по линиям электропередач и трубопроводным транспортом и протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Минкультуры и посольство Азербайджана подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма. Министерства спорта РФ и Азербайджана достигли договоренности о сотрудничестве. Министерство транспорта РФ и министерство транспорта и высоких технологий Азербайджана заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровых транспортных систем. Минпромторг РФ и минэкономики Азербайджана договорились об укреплении сотрудничества в области промышленности.

Главы Минэкономразвития РФ и Азербайджана подписали соглашение о развитии экономического сотрудничества, а также план действий по развитию российско-азербайджанского сотрудничества и программу сотрудничества между правительствами обоих государств до 2024 года.

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