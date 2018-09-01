Путин и Алиев намерены вывести торгово-экономические связи на новый уровень

Сочи, Краснодарский край, , 17:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное сегодня, 1 сентября, совместное заявление президентов России и Азербайджана придаст новый импульс развитию отношений Москвы и Баку. Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Путин выделил подписанный план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества.

«Этот программный документ включил в себя так называемые «дорожные карты» по таким важным вопросам как наращивание торговли и встречных инвестиций, создание транспортных маршрутов, а также расширение гуманитарного взаимодействия, в том числе, культурных и туристических обменов», — приводит слова президента ТАСС.

Как следует из текста документа, главы двух государств выражают намерение вывести торгово-экономические связи на качественно новый уровень, отвечающий требованиям современного развития.

«Президенты исходят из необходимости уделять основное внимание следующим перспективным направлениям двустороннего взаимодействия: создание наиболее благоприятных условий в торговле для развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, увеличение транзитно-транспортного потенциала на российско-азербайджанских участках международных транспортных коридоров с использованием технологий интеллектуальных транспортных систем, создание совместных производств в перспективных отраслях национальных экономик и экспорта для их диверсификации и решения задач в области инновационного развития, развитие взаимодействия по внедрению инновационных подходов в области государственного управления, в том числе современных цифровых технологий в бюджетно-налоговой сфере, обмен опытом и сотрудничество по применению передового программного обеспечения для использования в государственном секторе, а также расширение сотрудничества в гуманитарных областях, включая молодежную политику, образование, спорт и туризм», — отмечается в документе.