Суббота, 1 Сентября 2018 года
18:21:29 МСК

Япония сократила расходы на науку почти на полмиллиарда долларов

Экономика

Японское правительство сократило расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы) на 450 миллионов долларов, однако это не повлияло на позицию Японии в мировом рейтинге: она по-прежнему занимает третье место по расходам на НИОКР

Токио, 1 сентября 2018, 17:08 — REGNUM  Исследовательский институт министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, который занимается анализом тенденций в области мировых исследований и разработок, в своем отчете за 2016 год сделал вывод о том, что почти каждая крупная страна увеличила свои расходы на НИОКР, в то время как Япония сократила их на 450 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом, сообщает японское новостное агентство NHK.

Отчет министерства был составлен на основе анализа ситуации в области НИОКР у семи ведущих стран мира. Согласно отчету, расходы Японии на НИОКР на данный момент составляют 168 миллиардов долларов, в то время как аналогичные расходы США составляют 511 миллиардов долларов, а Китая — 450 миллиардов долларов.

Исследовательский институт министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии объясняет это тем, что компании, ответственные за большую часть разработок и исследований, вынуждены были сократить расходы из-за экономического спада в Китае.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить