Япония сократила расходы на науку почти на полмиллиарда долларов

Токио, , 17:08 — REGNUM Исследовательский институт министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, который занимается анализом тенденций в области мировых исследований и разработок, в своем отчете за 2016 год сделал вывод о том, что почти каждая крупная страна увеличила свои расходы на НИОКР, в то время как Япония сократила их на 450 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом, сообщает японское новостное агентство NHK.

Отчет министерства был составлен на основе анализа ситуации в области НИОКР у семи ведущих стран мира. Согласно отчету, расходы Японии на НИОКР на данный момент составляют 168 миллиардов долларов, в то время как аналогичные расходы США составляют 511 миллиардов долларов, а Китая — 450 миллиардов долларов.

Исследовательский институт министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии объясняет это тем, что компании, ответственные за большую часть разработок и исследований, вынуждены были сократить расходы из-за экономического спада в Китае.