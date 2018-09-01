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Баффет: цена на iPhone X чрезвычайно занижена

Экономика

Cам инвестор не использует iPhone, предпочитая старомодный кнопочный телефон

Лондон, 1 сентября 2018, 13:03 — REGNUM  Крупный акционер Apple Уоррен Баффет заявил, что считает цену на iPhone X «чрезвычайно заниженной» 30 августа в интервью CNBC.

Крупнейший инвестор Уоррен Баффет отметил, что iPhone представляет огромную ценность для сотен миллионов людей, которые практически «живут одной жизнью с устройством», поэтому цена в $1000 не кажется ему достаточной высокой. При этом сам инвестор не использует iPhone, предпочитая старомодный кнопочный телефон.

Баффет добавил, что холдинговая компания Berkshire Hathaway, в которой он является председателем совета директоров, продолжает покупать акции Apple. По данным на август 2018 года Berkshire Hathaway владеет 246,5 млн акций Apple, что составляет приблизительно 5,1% акций компании.

Отметим, что по оценке агентства Bloomberg Уоррен Баффет является одним из богатейших людей в мире. Издание оценивает его состояние в $83 млрд. Большими состояниями владеют только основатель компании Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс.

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Экономика и бизнес в США
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