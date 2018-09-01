Трамп уведомил Конгресс о намерении подписать новый договор вместо NAFTA

Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Президент США Дональд Трамп уведомил американский Конгресс о намерении подписать новый торговый договор, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в течение ближайших 90 дней. Об этом накануне, 31 августа, сообщила пресс-служба торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Сообщается, что Трамп направил уведомление Конгрессу о том, что в течение 90 дней он подпишет торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

«Данное соглашение является самым прогрессивным и имеющим самые высокие стандарты торговым договором в мире», — подчеркнули в аппарате торгового представителя США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп с самого начала своего президентского срока заявил, что действующее соглашение о североамериканской зоне свободной торговли является невыгодным для США и его следует заменить, что он и делает в итоге.