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Трамп уведомил Конгресс о намерении подписать новый договор вместо NAFTA

Экономика

США продавили Канаду и Мексику

Вашингтон, 1 сентября 2018, 08:22 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп уведомил американский Конгресс о намерении подписать новый торговый договор, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), в течение ближайших 90 дней. Об этом накануне, 31 августа, сообщила пресс-служба торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Сообщается, что Трамп направил уведомление Конгрессу о том, что в течение 90 дней он подпишет торговое соглашение с Мексикой и Канадой.

«Данное соглашение является самым прогрессивным и имеющим самые высокие стандарты торговым договором в мире», — подчеркнули в аппарате торгового представителя США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп с самого начала своего президентского срока заявил, что действующее соглашение о североамериканской зоне свободной торговли является невыгодным для США и его следует заменить, что он и делает в итоге.

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Торговые войны США
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