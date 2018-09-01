Суббота, 1 Сентября 2018 года
03:05:42 МСК

«М.Видео» купила российские активы MediaMarkt

Экономика

Представителей MediaMarkt возьмут в совет директоров

Москва, 1 сентября 2018, 02:33 — REGNUM  Сделка по покупке российского бизнеса MediaMarktSaturn закрыта группой «М.видео — Эльдорадо», пишет газета «Ведомости».

При этом представителям немецкой компании MediaMarkt будут предоставлены должности директора и наблюдателя в совете директоров ПАО «М.видео».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа ФАС одобрила сделку по покупке «М.Видео» российских магазинов Media Markt. У «М.Видео» в управлении будут 42 магазина MediaMarkt, но самого немецкого бренда не останется.

Читайте ранее в этом сюжете: Бренд Media Markt растворится в «М.Видео»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ретейлинговые сети
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить