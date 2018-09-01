«М.Видео» купила российские активы MediaMarkt

Москва, , 02:33 — REGNUM Сделка по покупке российского бизнеса MediaMarktSaturn закрыта группой «М.видео — Эльдорадо», пишет газета «Ведомости».

При этом представителям немецкой компании MediaMarkt будут предоставлены должности директора и наблюдателя в совете директоров ПАО «М.видео».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа ФАС одобрила сделку по покупке «М.Видео» российских магазинов Media Markt. У «М.Видео» в управлении будут 42 магазина MediaMarkt, но самого немецкого бренда не останется.

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