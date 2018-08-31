Медведев: Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют 1 января

Горки-9, Московская область, , 23:13 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что страховые пенсии неработающим пенсионерам и заработные платы работникам бюджетной сферы будут проиндексированы с 1 января 2019 года. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 31 августа, на совещании о расходах федерального бюджета.

Напомним, ранее проводилось две индексации. Первая — 1 февраля, когда пенсия индексировалась на уровень инфляции. Вторая индексация, связанная с доходами пенсионного фонда, проводилась 1 апреля.

Теперь правительство предложило перенести индексацию на 1 января каждого финансового года. Для работающих пенсионеров перерасчет страховых пенсий производится с 1 августа.

Напомним, что страховая пенсия бывает трех типов. Она назначается либо по достижению пенсионного возраста, либо в связи с инвалидностью, либо по причине смерти кормильца.

Страховая пенсия формируется из обязательных взносов, которые работодатели перечисляют в Пенсионный фонд.