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Пермский минтранс поймали на дискриминации частного перевозчика

Экономика

Если министерство не устранит выявленный недочёт, управление ФАС возбудит дело

Пермь, 31 августа 2018, 22:02 — REGNUM  В Перми краевое управление ФАС выявило дискриминационные условия в отношении одного из пассажироперевозчиков. На время ремонта посадочных площадок региональный минтранс изменил для одного из перевозчиков схему движения, в результате чего пассажиропоток заметно уменьшился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом УФАС.

Произошло это ещё в 2017 году. При этом в отношении других перевозчиков подобного решения принято не было. Пострадавший заявил в ФАС. Там провели проверку и пришли к выводу, что в решении минтранса есть признаки нарушения законодательства о конкуренции.

Кроме того выяснилось, что посадочные площадки на вокзале давно сделаны, а перевозчика на место так и не вернули. УФАС предупредила минтранс о необходимости до 28 сентября восстановить справедливость. В противном случае будет возбуждено дело.

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Автотранспортные перевозки
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